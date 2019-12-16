Политика
РИА НовостиВласти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
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Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Общество
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Происшествия
В Анапе подросток умер на приеме у врача
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после смерти подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Транспорт
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Экономика
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
Происшествия
В Москве задержан мужчина, 6 лет назад убивший двух человек
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, о задержании в Москве Александра Бояршинова, которого обвиняют в двух убийствах, совершенных в 2013 году в Зейском районе Амурской области.
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Экономика
Не нуждаемся в кредитовании: Украина может отказаться от кредита МВФ
После завершения новой трехлетней программы Украина сможет отказаться от необходимости в новых программах Международного валютного фонда (МВФ).
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил закрыть для США базу Инджирлик
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для вооруженных сил Соединенных Штатов, об этом 15 декабря сообщает телеканал A Haber.
Гаджеты
Показан дизайн Samsung Galaxy S11
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу.
Армия и оружие
Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Гаджеты
Назван идеальный смартфон 2020 года
Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Космос
Третий не лишний. Расстояние от Земли до Солнца выяснили ученые
Благодаря транзиту Меркурия по солнечному диску, который происходит примерно 13 раз в 100 лет, было определено расстояние между Землей и Солнцем, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Экономика
Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров
Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.