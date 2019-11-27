Энергетика

REGNUMREGNUMВласти Украины пообещали не повышать тарифы на газ

Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
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Власти Украины пообещали не поднимать цены на газ из-за отсутствия поставок

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На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок от «Газпрома»

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На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

RT на русском09:07

Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:07, Ашберн
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На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
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В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
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На МКС из строя вышли все туалеты

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Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
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Путин открыл платную дорогу между Москвой и Петербургом

Президент Владимир Путин открыл трассу Москва – Санкт-Петербург (М11). Церемония прошла на территории Пушкинского района Петербурга.
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
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Футбол

«Зенит» и «Лион» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Артем Дзюба и Сердар Азмун сыграют в атаке петербургского "Зенита" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским "Лионом", сообщается на сайте УЕФА.
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Футбол

«Мальме» — «Динамо» Киев: пройдут ли киевляне дальше?

«Мальмё» и «Динамо», представляющие в Лиге Европы квартет В, сойдутся в рамках группового этапа 28 ноября.
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В России отменили обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
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Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
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Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
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Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
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Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье

Российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши проинформировала о том, что от крепкого чая следует отказаться людям, которые страдают гипертонической болезнью, а также нужно ограничить употребление чая, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.
Ugpressa.ru вчера в 15:10
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В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
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В 18 российских регионах доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях (АЗС) превышает 20%, свидетельствует представленная сегодня на сайте Росстандарта карта качества топлива.
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Повышенный метеоризм может быть признаком проблем со здоровьем

Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
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Происшествия

Под Астраханью столкнулись электричка и автобус

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в 8:15 на пульт дежурного поступил вызов о столкновении в Красноярском районе области электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода.
Волга вчера в 23:56
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Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Lenta.ru 09:18
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