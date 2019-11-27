Энергетика
REGNUMВласти Украины пообещали не повышать тарифы на газ
Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
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Спорт
Путин вручил госнаграды Борису Ротенбергу и Михаилу Рахлину
Кино
Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»
Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Кино
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Авто
Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте АВТОВАЗ появились прайс-листы на модели семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Депутат Игорь Ананских призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы совместно принять решение по транзиту газа.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Транспорт
Путин открыл платную дорогу между Москвой и Петербургом
Президент Владимир Путин открыл трассу Москва – Санкт-Петербург (М11). Церемония прошла на территории Пушкинского района Петербурга.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Футбол
«Зенит» и «Лион» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Артем Дзюба и Сердар Азмун сыграют в атаке петербургского "Зенита" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским "Лионом", сообщается на сайте УЕФА.
Футбол
«Мальме» — «Динамо» Киев: пройдут ли киевляне дальше?
«Мальмё» и «Динамо», представляющие в Лиге Европы квартет В, сойдутся в рамках группового этапа 28 ноября.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши проинформировала о том, что от крепкого чая следует отказаться людям, которые страдают гипертонической болезнью, а также нужно ограничить употребление чая, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Общество
Названы российские регионы с некачественным топливом
В 18 российских регионах доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях (АЗС) превышает 20%, свидетельствует представленная сегодня на сайте Росстандарта карта качества топлива.
Здоровье
Повышенный метеоризм может быть признаком проблем со здоровьем
Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
Происшествия
Под Астраханью столкнулись электричка и автобус
По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в 8:15 на пульт дежурного поступил вызов о столкновении в Красноярском районе области электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода.