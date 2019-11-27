Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.

Власти Украины пообещали не повышать тарифы на газ

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Футбол «Зенит» и «Лион» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов Артем Дзюба и Сердар Азмун сыграют в атаке петербургского "Зенита" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским "Лионом", сообщается на сайте УЕФА.

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