Энергетика
REGNUMВласти Украины пообещали не повышать тарифы на газ
Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:41, Вашингтон
Политика
В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Транспорт
Путин открыл платную дорогу между Москвой и Петербургом
Президент Владимир Путин открыл трассу Москва – Санкт-Петербург (М11). Церемония прошла на территории Пушкинского района Петербурга.
Политика
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Политика
ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
Экономика
Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Футбол
Путин пообещал сделать все для подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020
Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно подготовит проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Происшествия
Посольство сообщило о пострадавших россиянах в ДТП в Доминикане
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Политика
Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Политика
Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах
Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года
Московская городская дума приняла бюджет столицы на следующие три года — с 2020-го по 2022-й.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок на тренировке.