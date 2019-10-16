Политика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформУкраина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Читать в источнике
Комментировать907
Алексей Пушков
Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельSM News вчера в 14:16
с чего всё началось
Одним из главных требований украинских властей для выполнения политической части минских соглашений является «роспуск квазигруппировок ЛНР и ДНР», заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook
.
Коммерсантъвчера в 14:08

Подробнее о событии

Условие о роспуске ДНР и ЛНР назвали «отсебятиной» пресс-секретаря Кучмы

Национальная служба новостей08:28

Луганск: Кучма на переговорах не поднимал вопрос о роспуске ДНР и ЛНР

Взгляд.ру07:46

В Госдуме прокомментировали требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Известия07:41

Киев не требовал роспуска ДНР и ЛНР на переговорах с ними

Lenta.ru12:23

Эксперт прокомментировал требования Киева о роспуске ДНР и ЛНР

РИА Новости05:14

Что стоит за требованием Киева распустить ДНР и ЛНР

RT на русском01:38

Российские сенаторы оценили требование Киева распустить ДНР и ЛНР

РБКвчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru вчера в 05:07
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 13 октября в 08:55
Политика

Симоньян позвала в Россию критиковавшего RT экс-замгоссекретаря США

Газета.Ru 11:32
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Авто

В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x

Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале серийного производства на своем российском заводе в Тульской области нового купе-кроссовера F7x.
Известия 10:23
Общество

Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Авто

Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback

Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня 09:12
Политика

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Спорт

Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов

В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Наука

Мозг нерожавших женщин оказался старше мозга матерей

Исследователи обратили внимание, что мозг нерожавших женщин выглядел старше, чем у матерей.
Газета DAILY 11:15
Армия и оружие

Предсказано полное восстановление режима Асада благодаря Трампу

После восьми лет гражданской войны в Сирии и сотен тысяч погибших в результате конфликта решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера страны создает условия для восстановления режима сирийского лидера Башара Асада.
Lenta.ru 12:14
Общество

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк высказались о ее состоянии после операции

Друзья звезды "Моей прекрасной няни" откровенно рассказали "Комсомольской правде" о состоянии актрисы после операции.
Ruposters.ru 05:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество

S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Транспорт

Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»

Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
Коммерсантъ 09:06
Происшествия

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
ТАСС 08:47
Политика

ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу

Германия и Франция ожидают, что в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата будет достигнут прогресс в решении конфликта в Донбассе.
RT на русском 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное