с чего всё началось

Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).

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Армия и оружие Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.

Авто В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале серийного производства на своем российском заводе в Тульской области нового купе-кроссовера F7x.

Общество Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

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