Общество
Газета.RuВласти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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с чего всё началось
В настоящий момент более 80% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума (до 4000 гривен, примерно 10 500 руб.), говорится на сайте министерства.Профиль01:11
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Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов
США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Кино
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На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек
Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236.
Политика
Мантуров заявил, что темпы роста российской экономики превысят мировые показатели
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о новых целях правительства России, которые помогут достичь быстрого роста экономики в стране, превысив все мировые показатели.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Общество
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Наука
Человеческая моча может стать лучшим удобрением для растений на Марсе
Шоу-бизнес
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Популярная российская певица Лолита Милявская удивила фанатов своим видом в купальнике.
Общество
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Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой ушла из дома и начала зарабатывать
Дочь балерины Ариадна и раньше проявляла характер и пыталась показывать свое «я», а теперь и вовсе решила уйти из дома и жить вместе с отцом и его новой возлюбленной.
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 556
Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Авто
В РФ падают продажи автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет
Немного сократилась и реализация легковых автомобилей, пребывающих в возрасте от 10 лет и старше – на 1% до 2 млн 922 тыс. единиц.
Армия и оружие
Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Экстренные службы уточнили, что взрыв газа с последующим горением произошёл в трёхэтажном жилом доме в переулке Павлова, 84/108 в районе 11 утра.
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Экономика
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Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Биатлон
Норицын допустил, что Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону
Ранее Норицын заявил, что ничто не предвещало большой беды со стрельбой у девушек на ЧМ.