с чего всё началось

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Политика Сандерс выиграл праймериз в Неваде На праймериз Демократической партии в американском штате Невада выиграл кандидат в президенты США Берни Сандерс.

Политика Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.

Происшествия AP: четыре человека погибли из-за ливней в Перу По меньшей мере четыре человека стали жертвами затоплений в провинции Такна на юге Перу из-за прошедших в конце недели ливневых дождей.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.

Общество В Японии предложили медицинское страхование от проблемного гемблинга Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщило о том, что расходы на лечение лудомании будет покрываться за счет государственного медицинского страхования.