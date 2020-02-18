По сообщению украинского издания «Обозреватель», пенсионные отчисления для 82% пожилых граждан Украины не превышают сумму размером 4000 гривен (около 10 474 рублей). Таким образом, большинство украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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Авто Представили Volkswagen Caddy нового поколения Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.

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Авто Leon Cupra сменил поколение и стал гибридом Компания Seat представила «заряженный» хэтчбек и универсал Leon нового поколения, которые теперь будут продаваться под отдельным брендом Cupra.

Космос За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.

Политика Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.

Футбол Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.