Общество

ИзвестияИзвестияУкраинцев предупредили о снижении пенсий

По сообщению украинского издания «Обозреватель», пенсионные отчисления для 82% пожилых граждан Украины не превышают сумму размером 4000 гривен (около 10 474 рублей). Таким образом, большинство украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем

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Украинцев предупредили о снижении пенсий

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Украинцам грозит снижение пенсий

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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Lenta.ru12:42
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Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

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