Общество
ИзвестияУкраинцев предупредили о снижении пенсий
По сообщению украинского издания «Обозреватель», пенсионные отчисления для 82% пожилых граждан Украины не превышают сумму размером 4000 гривен (около 10 474 рублей). Таким образом, большинство украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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Здоровье
Как регионы обеспечивают льготников лекарствами
В среднем стоимость обеспечения препаратами федеральных и региональных льготников в расчете на одного человека была сопоставима — однако из-за большей численности последней категории расходы на них в целом были больше примерно в два раза.
Авто
Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
Космос
Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Технологии
NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре
NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Общество
Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Политика
Макрон предсказал Европе миграционный кризис из-за конфликта в Идлибе
Боевые действия на северо-западе Сирии могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис, число беженцев оценивается в 2 млн человек.
Транспорт
Станция «Смоленская» метро Москвы закрыта на полтора года
Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии московского метро закрыта на полтора года для замены эскалаторов, сообщается на сайте метро столицы.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
Технологии
Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
Гаджеты
Стала известна цена на настольные процессоры Intel Comet Lake-S
Новые процессоры от Intel семейства Comet Lake-S еще не вышли, но о них уже известно многое. Например, 20 февраля стали известны цены.
Авто
Leon Cupra сменил поколение и стал гибридом
Компания Seat представила «заряженный» хэтчбек и универсал Leon нового поколения, которые теперь будут продаваться под отдельным брендом Cupra.
Космос
За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород
Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американца
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американского бойфренда.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Энергетика
Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть
Россия и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос стоимости нефти. Москва предложила Минску поэтапно уменьшать премию к цене на сырье.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Политика
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Хоккей
Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс 1:4
Ассистентом выступил нападающий Артемий Панарин. Для россиянина это очко стало 400-м в рамках регулярных чемпионатов.
Армия и оружие
СК возбудил два новых дела после обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военными жителей Донбасса, в результате которых пострадали два человека.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Футбол
Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку
Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.
Авто
Toyota стала автомобилем мечты у россиян
Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.