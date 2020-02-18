Общество
Lenta.ruВласти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий. Соответствующее заявление сделала замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, которую цитирует издание «Обозреватель».
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Общество
Певица Валерия создаст партию для женщин
Армия и оружие
США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе
США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, заявил журналистам представитель Пентагона.
Армия и оружие
Турция запросила у США оружие для борьбы с Россией
Политика
Ищенко предположил, чем завершится борьба Сороса с Коломойским
Борьба между украинским олигархом Игорем Коломойским и американским финансистом Джорджем Соросом закончится в тот момент, когда один из них поймет, что издержки от такой борьбы превысят возможную выгоду, а затем отступит.
Футбол
Чемпион мира по футболу 2018 года может перейти в «Сочи»
34-летний защитник Адиль Рами, который является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, может перейти в "Сочи", сообщает RMC Sport.
Армия и оружие
ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве после обстрела порта Триполи.
Политика
Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Спорт
Представления по кандидатам в правление ВФЛА принимаются до 28 февраля
Сроки подачи представлений по выдвижению кандидатов в органы управления ВФЛА со стороны региональных спортивных федераций-членов ВФЛА распространяются на период вплоть до начала внеочередной выборной конференции федерации, которая пройдет 28 февраля, сообщается в релизе организации.
Политика
Зеленский назвал псевдоакциями протесты на Украине
В протестах против карантина украинцев из Китая в санатории в Полтавской области и в протестах против земельной реформы участвуют одни и те же люди, заявил президент Украины Владимир Зеленский, назвав эти митинги «псевдоакциями».
Космос
Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Общество
Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону
Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области
Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Футбол
Мойес: «К полноценным занятиям Ярмоленко ещё не готов»
Недавно стало известно, что Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист "Вест Хэма".
Политика
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Армия и оружие
Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России
Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Шоу-бизнес
Барановская кардинально изменила имидж
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Политика
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
Армия и оружие
Раскрыто число российских Су-35С
В настоящее время в составе Вооруженных сил России находится около 70 истребителей четвертого поколения Су-35С, сообщил «Ростех» в Facebook.