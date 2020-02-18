Общество

Lenta.ruLenta.ruВласти Украины предупредили о снижении пенсий

Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий. Соответствующее заявление сделала замминистра социальной политики Наталья Ненюченко, которую цитирует издание «Обозреватель».
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Lenta.ru12:42

Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей

ФАНвчера в 15:44
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ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам

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Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
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Сроки подачи представлений по выдвижению кандидатов в органы управления ВФЛА со стороны региональных спортивных федераций-членов ВФЛА распространяются на период вплоть до начала внеочередной выборной конференции федерации, которая пройдет 28 февраля, сообщается в релизе организации.
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Зеленский назвал псевдоакциями протесты на Украине

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Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
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Человек из ближнего круга Кадырова сбежал из-под домашнего ареста

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Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону

Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
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В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
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Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии

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ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области

Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
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Авто

Peugeot представил новый пикап Landtrek

Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
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Мойес: «К полноценным занятиям Ярмоленко ещё не готов»

Недавно стало известно, что Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист "Вест Хэма".
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Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

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Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
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Microsoft начала обновлять иконки всех приложений Windows 10

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В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
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Армия и оружие

Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России

Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
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Барановская кардинально изменила имидж

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Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

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Турция развернула в Идлибе дальнобойный «Ураган»

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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
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Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии пожилой супруги

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Армия и оружие

Раскрыто число российских Су-35С

В настоящее время в составе Вооруженных сил России находится около 70 истребителей четвертого поколения Су-35С, сообщил «Ростех» в Facebook.
Lenta.ru 12:28
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