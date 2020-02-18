Общество
РИА НовостиВласти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Шоу-бизнес
Солнцев назвал размер пенсии пожилой жены Терешкович
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Космос
На «Байконур» доставлены два спутника серии «Экспресс»
Спутники выполнены на базе платформы «Экспресс-1000НМ», отличающейся от предыдущих платформ этой серии улучшенной системой терморегулирования и более эффективными солнечными батареями.
Футбол
Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Происшествия
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
Армия и оружие
США один за одним закрывают гиперзвуковые проекты
США продолжают закрывать свои бесперспективные проекты по разработке гиперзвукового оружия из-за их дороговизны и неэффективности, пишет ТГ-канал "Сварщики".
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Кино
Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»
Общество
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
Общество
Певица Валерия создаст партию для женщин
Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
Сегодня в полночь в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно.
Общество
Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда
В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Футбол
«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Брешией»
Политика
«Стадо или нация», - Зеленский после боев в Новых Санжарах предостерег украинцев
Владимир Зеленский после событий в Новых Санжарах попросил украинцев быть нацией, а не стадом, проявляя настоящее единство, а не фейковое.
Армия и оружие
Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе
Здоровье
Петербуржцев просят ответить на вопросы: "Что мы знаем о раке и почему боимся его?"
Узнать, что думают россияне о раке, каким мифам верят, решили в Ассоциации медицинских сестер и благотворительном фонде AdVita.
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
Общество
В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Ухани украинцев
Китайский новостной портал Toutiao опубликовал материал об эвакуации украинцев из Ухани из-за эпидемии коронавируса.
Космос
Масса «заснятой» черной дыры оказалась меньше
Астрофизики из МГУ использовали новый вычислительный подход, с помощью которого смогли определить массу черной дыры в центре галактики M87, основываясь на измерении интенсивности рентгеновского излучения.
Политика
Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Хоккей
Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд
Играя с «Каролиной Харрикейнз», форвард забил шайбу в ворота соперника и выполнил результативную передачу, таким образом, набрав два очка.
Шоу-бизнес
Сын Яковлевой показал, как выглядит без татуировок на лице
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал подписчикам в Instagram фотографии, на котором он запечатлен без татуировок на лице.
Армия и оружие
США пока не приняли решение о поставке ЗРК Patriot в Турцию
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.