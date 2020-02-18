Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсии

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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

РИА Новостивчера в 14:00

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Российская газетавчера в 14:35

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Газета.Ruвчера в 14:28

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Известиявчера в 15:10

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Lenta.ruвчера в 12:42
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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