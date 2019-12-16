Политика
РБКВласти Украины решили ввести двойное гражданство
Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства. Об этом в интервью «Европейской правде» сообщил глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк. Чиновник отметил, что президент страны Владимир Зеленский уже не раз об этом говорил.
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Общество
Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Авто
На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Политика
США обвинили российский корабль в «опасных маневрах» у своих берегов
Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры у берегов американских штатов, передает CNN.
Наука
Археологи разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Политика
Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Музыка
Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»
Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Здоровье
Что делать, если ребенок употребляет снюс
В России медики все чаще регистрируют отравления детей и подростков никотиновыми смесями и снюсом.
Происшествия
На Чукотке возбуждено дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
На основании документов двое предпринимателей поймали 58 тонн рыбы. Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей, передаёт РИА Новости.
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Армия и оружие
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Культура
Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось
30 лет назад вышла первая серия мультсериала 17 декабря, 1989 года, ровно 30 лет назад, на телеканале "Fox" дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал "Симпсоны".
Хоккей
«Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина
Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Политика
Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ
В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Происшествия
В Иркутске водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта
Водитель открыл стрельбу на дороге в ходе конфликта в городе Иркутске. Видеозапись была выложена 16 декабря социальной сети «ВКонтакте».
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
Политика
Замглавы Приангарья Дмитрий Чернышов ушёл в отставку
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9
Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.
Культура
Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках по телевидению
Политика