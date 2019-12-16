Политика

РБКРБКВласти Украины решили ввести двойное гражданство

Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства. Об этом в интервью «Европейской правде» сообщил глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк. Чиновник отметил, что президент страны Владимир Зеленский уже не раз об этом говорил.
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Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Газета.Ruвчера в 11:43

Власти Украины заявили о планах ввести двойное гражданство

Известиявчера в 10:27

Киев упростит получение гражданства лицам с иными паспортами, за исключением российского

ТАССвчера в 07:04

Украина введет двойное гражданство

Lenta.ruвчера в 08:20

Украина может разрешить двойное гражданство

Life.ruвчера в 07:16

Украинцам разрешат иметь паспорта других стран. Но не России

Телеканал 360°вчера в 08:39

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

РИА Новостивчера в 06:22
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Общество

Роструд сообщил, сколько коротких рабочих недель будет в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2200 году будет восемь сокращенных рабочих недель из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые будут выпадать на выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:36
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета вчера в 23:20
Экономика

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
РБК вчера в 23:00
Авто

На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4

АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
МИР 24 вчера в 22:47
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 02:28
Политика

США обвинили российский корабль в «опасных маневрах» у своих берегов

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры у берегов американских штатов, передает CNN.
Росбалт вчера в 23:55
Наука

Археологи разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Lenta.ru вчера в 22:44
Общество

Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем

Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
REGNUM вчера в 08:18
Политика

Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Известия вчера в 23:33
Армия и оружие

Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном

Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
iReactor 15 декабря в 23:35
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК вчера в 21:51
Музыка

Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»

Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Московский Комсомолец вчера в 19:15
Здоровье

Что делать, если ребенок употребляет снюс

В России медики все чаще регистрируют отравления детей и подростков никотиновыми смесями и снюсом.
Самарская газета 15 декабря в 12:00
Происшествия

На Чукотке возбуждено дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

На основании документов двое предпринимателей поймали 58 тонн рыбы. Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва вчера в 23:15
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело вчера в 04:10
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Культура

Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось

30 лет назад вышла первая серия мультсериала 17 декабря, 1989 года, ровно 30 лет назад, на телеканале "Fox" дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал "Симпсоны".
SM News вчера в 20:41
Хоккей

«Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина

Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.
Газета.Ru вчера в 22:02
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Политика

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 07:08
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва вчера в 05:31
Происшествия

В Иркутске водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта

Водитель открыл стрельбу на дороге в ходе конфликта в городе Иркутске. Видеозапись была выложена 16 декабря социальной сети «ВКонтакте».
REGNUM вчера в 15:49
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ вчера в 09:01
Политика

Замглавы Приангарья Дмитрий Чернышов ушёл в отставку

ИрСити вчера в 20:49
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
ToDay News Ufa 14 декабря в 03:13
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9

Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Культура

Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках по телевидению

Lenta.ru вчера в 14:03
Политика

Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

РИА Новости вчера в 13:27
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