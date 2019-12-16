Политика

Российская газетаРоссийская газетаВласти Украины собираются ввести двойное гражданство

Власти Украины намерены ввести двойное гражданство. Как рассказал в интервью "Европейской правде" глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк, в настоящее время готовится законопроект, который позволит выдавать украинские паспорта гражданам других стран.
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Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Газета.Ru11:43

Украинцам разрешат иметь паспорта других стран. Но не России

Телеканал 360°08:39

Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство

News.ru06:53

Украина может разрешить двойное гражданство

Life.ru07:16

Киев упростит получение гражданства лицам с иными паспортами, за исключением российского

ТАСС07:04

Украина введет двойное гражданство

Lenta.ru08:20

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

РИА Новости06:22
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Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
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Джикия отреагировал на заявление Запашного

Джикия, выступающий за красно-белых с 2017 года, не стал отвечать Запашному. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.
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Пассажирке рейса Гоа-Москва сломали нос из-за пролитого кофе

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Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира

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Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
РБК 14:29
Происшествия

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Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 14:34
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На «России-1» в песне «Би-2» заглушили слово «протесты»

В эфире телеканала «Россия-1» из песни, которую исполняли «Би-2», Manizha, Леонид Агутин и группа «Куртки Кобейна», вырезали слово «протесты».
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Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова

Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Украина.ру 13:15
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Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством

Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Коммерсантъ 09:55
Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Российская газета 14:41
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Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома

Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
РИА Новости 07:36
Общество

В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе

Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
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Армия и оружие

Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 12:54
Фигурное катание

Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов дать несколько уроков фигурного катания тренеру Этери Тутберидзе.
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Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Создатели сериала «Ведьмак» не планируют адаптировать сюжеты игр CD Projekt RED

Помимо литературы Анджея Сапковского, который активно поддерживает шоу Netflix, есть ещё и три игры CD Projekt RED, которые номинально продолжают книги.
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Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su вчера в 08:37
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Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова

Известия вчера в 20:35
Футбол

Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
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Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
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Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

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Общество

Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
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В Анапе завели дело по факту смерти 13-летнего пациента больницы

В Анапе завели уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в городской больнице, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт СУ СК России по Краснодарскому краю.
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Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
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Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
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Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Президент Туркменистана записал ремикс песни «Каракум»

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Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»

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