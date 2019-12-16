Политика
Российская газетаВласти Украины собираются ввести двойное гражданство
Власти Украины намерены ввести двойное гражданство. Как рассказал в интервью "Европейской правде" глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк, в настоящее время готовится законопроект, который позволит выдавать украинские паспорта гражданам других стран.
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Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
Футбол
Джикия отреагировал на заявление Запашного
Джикия, выступающий за красно-белых с 2017 года, не стал отвечать Запашному. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.
Общество
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Музыка
На «России-1» в песне «Би-2» заглушили слово «протесты»
В эфире телеканала «Россия-1» из песни, которую исполняли «Би-2», Manizha, Леонид Агутин и группа «Куртки Кобейна», вырезали слово «протесты».
Политика
Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова
Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Культура
Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством
Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
Общество
В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе
Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Фигурное катание
Плющенко заявил, что готов поделиться опытом с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов дать несколько уроков фигурного катания тренеру Этери Тутберидзе.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Культура
Создатели сериала «Ведьмак» не планируют адаптировать сюжеты игр CD Projekt RED
Помимо литературы Анджея Сапковского, который активно поддерживает шоу Netflix, есть ещё и три игры CD Projekt RED, которые номинально продолжают книги.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Общество
Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Происшествия
В Анапе завели дело по факту смерти 13-летнего пациента больницы
В Анапе завели уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика в городской больнице, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт СУ СК России по Краснодарскому краю.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Футбол