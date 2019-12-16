Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем. При этом он должен будет дать присягу, за несоблюдение которой его могут лишить паспорта Украины.

Политика Опубликована полная версия доклада по импичменту против Трампа Полная версия доклада, на основе которого в США планируется вынести импичмент действующему лидеру Дональду Трампу, была опубликована в понедельник комитетом по судебным делам палаты представителей.

Происшествия Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.

Общество Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler.

Происшествия СКР завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела против бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Политика Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Авто KIA зарегистрировала новый фирменный логотип Компания KIA в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) зарегистрировала новую фирменную эмблему в двух цветовых схемах, которая в перспективе может появиться на будущих моделях бренда.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.

Футбол Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес 68-летний Олег Газманов трогательно поздравил дочь с 16-летием 68-летний Олег Газманов трогательно поздравил дочь с 16-летием Напомним, что в первый раз Олег Газманов был женат на Ирине Газмановой, с которой узаконил отношения в 1975 году.