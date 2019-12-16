Политика
Газета.RuВласти Украины собираются ввести двойное гражданство
Украинские власти планируют разрешить двойное гражданство, если иностранец захочет стать украинцем. При этом он должен будет дать присягу, за несоблюдение которой его могут лишить паспорта Украины.
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Кино
Съемки боевика Mortal Kombat завершены
Политика
Опубликована полная версия доклада по импичменту против Трампа
Полная версия доклада, на основе которого в США планируется вынести импичмент действующему лидеру Дональду Трампу, была опубликована в понедельник комитетом по судебным делам палаты представителей.
Здоровье
Врачи назвали причины образования камней в почках
Есть несколько главных причин, почему в почках образуются камни.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Происшествия
Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом
Здоровье
Раскрыта опасность повторного кипячения воды
Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
Общество
Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler
Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler.
Происшествия
СКР завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела против бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
Наука
Бактерии в верхних дыхательных путях связаны с симптомами астмы
Ученые обнаружили, что у детей, имеющих тяжелую форму астмы, в верхних дыхательных путях часто наблюдаются бактерии Staphylococcus, Streptococcus и Moraxella.
Футбол
«Лацио» за 5 минут отыгрался и вырвал победу у «Кальяри»
За 7 минут до конца матча «лациале» сравняли счет и обыграли соперника (1:2). «Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Авто
KIA зарегистрировала новый фирменный логотип
Компания KIA в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) зарегистрировала новую фирменную эмблему в двух цветовых схемах, которая в перспективе может появиться на будущих моделях бренда.
Наука
Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи
Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Игры
В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI
На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
Происшествия
В Анапе после приема у врача умер 13-летний мальчик
По версии следствия, мальчик пришел в горбольницу с диагнозом «синусит», у него выявили двусторонний гнойный гайморит.
Футбол
Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов трогательно поздравил дочь с 16-летием
68-летний Олег Газманов трогательно поздравил дочь с 16-летием Напомним, что в первый раз Олег Газманов был женат на Ирине Газмановой, с которой узаконил отношения в 1975 году.
Авто
Kia Stinger 2020 модельного года получил рублевый ценник
Корейский автопроизводитель KIA в ближайшее время начнет поставки на российский рынок фастбэков Stinger 2020 модельного года, а пока дилеры объявили прайс-лист на эту модель.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
Для альянса, который является совладельцем АВТОВАЗа, покупка бренда Niva позволит расширить границы для оптимизации модельного ряда.