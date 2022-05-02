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Власти Украины сообщили о поступлении €495 млн от Австрии, Норвегии и США

Украина получила грант в размере €495 млн от Австрии, Норвегии и США, сообщил в понедельник министр финансов Сергей Марченко.
ТАСС
Бюджет Украины получил грантовые средства от доноров Всемирного банка в рамках второй кредитной политики развития в программе восстановления украинской экономики.
ФАН
По словам главы украинского Минфина, в ближайшее время готовится очередная грантовая поддержка от Вашингтона в размере 500 млн долларов.
ФАН
495 миллионов евро поступили в рамках программы второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.
Lenta.ru

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Украина заявила о получении гранта в 495 миллионов евро от Австрии, Норвегии и США
Комсомольская правда09:35
В бюджет Украины поступил грант от США, Норвегии и Австрии на 495 миллионов евро
Lenta.ru08:35
Украина получила грант в размере 495 млн евро от Австрии, Норвегии и США
ФАН09:05
Украина получила грант от Австрии, Норвегии и США
Московский Комсомолец09:00
Власти Украины сообщили о поступлении €495 млн от Австрии, Норвегии и США
ТАСС08:51
Украина получила грант на €495 млн от США, Норвегии и Австрии
RT на русском08:39
Австрия, Норвегия и США выделили Украине грант на 495 млн долларов
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