Власти Великобритании обошли санкции на поставку электроники в Россию
Москва, 13 сентября 2020, 09:29 — REGNUM Власти России и Великобритании смогли решить вопрос о попавшей под санкции электронике для космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В источнике
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РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Эти трудности появились в 2014 году.
РИА Новости20:08
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