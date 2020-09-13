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REGNUM
REGNUM

Власти Великобритании обошли санкции на поставку электроники в Россию

Москва, 13 сентября 2020, 09:29 — REGNUM Власти России и Великобритании смогли решить вопрос о попавшей под санкции электронике для космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Эти трудности появились в 2014 году.
РИА Новости20:08
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РБК

В РАН заявили об обходе Британией санкций против России в сфере космоса

РБК00:21
Коммерсантъ

Институт РАН: в Британии обошли санкции для поставок России компонентов к космическому телескопу

Коммерсантъ23:50
RT на русском

Великобритания обошла санкции на поставку космических компонентов в Россию

RT на русском20:15
Московский Комсомолец

Британия обошла санкции для поставок космических компонентов в РФ

Московский Комсомолец20:39
Взгляд.ру

Россия и британская компания обошли санкции на поставку космических компонентов

Взгляд.ру20:38
Lenta.ru

Великобритания обошла санкции США против России

Lenta.ru22:35
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

РИА Новости20:08

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 449

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сути на 5 449, общее количество инфицированных достигло 1 062 811, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
ТАСС03:40

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи.
РИА Новости04:06

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
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