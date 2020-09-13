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REGNUM
REGNUM

Власти Великобритании обошли санкции на поставку электроники в Россию

Москва, 13 сентября 2020, 09:29 — REGNUM Власти России и Великобритании смогли решить вопрос о попавшей под санкции электронике для космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Эти трудности появились в 2014 году.
РИА Новости20:08
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РБК

В РАН заявили об обходе Британией санкций против России в сфере космоса

РБК00:21
Коммерсантъ

Институт РАН: в Британии обошли санкции для поставок России компонентов к космическому телескопу

Коммерсантъ23:50
RT на русском

Великобритания обошла санкции на поставку космических компонентов в Россию

RT на русском20:15
Московский Комсомолец

Британия обошла санкции для поставок космических компонентов в РФ

Московский Комсомолец20:39
Взгляд.ру

Россия и британская компания обошли санкции на поставку космических компонентов

Взгляд.ру20:38
Lenta.ru

Великобритания обошла санкции США против России

Lenta.ru22:35
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

РИА Новости20:08

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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