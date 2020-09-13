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REGNUM
REGNUM

Власти Великобритании обошли санкции на поставку электроники в Россию

Москва, 13 сентября 2020, 09:29 — REGNUM Власти России и Великобритании смогли решить вопрос о попавшей под санкции электронике для космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

Россия и Великобритания решили вопрос поставок попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Эти трудности появились в 2014 году.
РИА Новости20:08
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Московский Комсомолец

Британия обошла санкции для поставок космических компонентов в РФ

Московский Комсомолец20:39
Коммерсантъ

Институт РАН: в Британии обошли санкции для поставок России компонентов к космическому телескопу

Коммерсантъ23:50
Lenta.ru

Великобритания обошла санкции США против России

Lenta.ru22:35
РБК

В РАН заявили об обходе Британией санкций против России в сфере космоса

РБК00:21
Взгляд.ру

Россия и британская компания обошли санкции на поставку космических компонентов

Взгляд.ру20:38
RT на русском

Великобритания обошла санкции на поставку космических компонентов в Россию

RT на русском20:15
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РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

РИА Новости20:08

ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби
RT на русском08:21

В Ростове-на-Дону член КПРФ напал на главу участковой комиссии

Из подробностей происшествия известно, что нападавшим был представитель партии КПРФ (Коммунистическая партия РФ), а предметом недовольства стал отказ на просьбу войти в состав участковой избирательной комиссии.
Южный Федеральный08:26
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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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Капитан Америка Крис Эванс случайно показал свои гениталии всему миру

Голливудский актер, получивший огромную популярность после роли Капитана Америки в фильмах по вселенной Marvel, Крис Эванс случайно опубликовал в stories своего Instagram скрин фотогалереи, на котором фанаты разглядели интимный снимок.
iReactor05:38
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