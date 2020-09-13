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Москва, 13 сентября 2020, 09:29 — REGNUM Власти России и Великобритании смогли решить вопрос о попавшей под санкции электронике для космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.