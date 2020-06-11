Коронавирус
Lenta.ruВеликобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.
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Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Экономика
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».
РБК 04:34
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Общество
Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло на 116
В Саратовской области за сутки лабораторно подтверждены 116 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 4 362.
СаратовБизнесКонсалтинг 02:10
Здоровье
Кличко заявил о максимуме госпитализированных с коронавирусом в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о максимуме госпитализированных с коронавирусом в Киеве.
Lenta.ru 10 июня в 08:22
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Спорт
В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс
В ходе расследования USADA установило, что допинг попал в организм спортсменки в результате полового контакта — эти препараты принимал партнер Фукс.
РБК 04:00
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима самоизоляции
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Авто
Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео
Свалку заброшенных автомобилей класса люкс обнаружили в Дубае.
Экономика сегодня 10 июня в 22:59
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Футбол
Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева обыграть ЦСКА
Бывший игрок самарских "Крыльев Советов" Евгения Савин рассказал, как перепутал Валерия Карпина и Валерия Газзаева, попросив последнего обыграть ЦСКА.
РИА Новости 05:47
Кино
Вигго Мортенсен может сыграть в новом фильме режиссера «Зеленой книги»
Кого именно должен сыграть Мортенсен и кто еще появится в новом фильме, пока что не сообщается, хотя уже известно, что Питер Фаррелли собирается снять фильм по книге Джоанны Моллой и Джона Донохью «Самая долгая доставка пива в истории: правдивая история о дружбе, которая сильнее войны».
Киноафиша России 04:46
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Происшествия
В Сызрани больная коронавирусом женщина отправилась в общественное место
О своем диагнозе сызранка знала. Жительница Сызрани заболела коронавирусом и должна была соблюдать режим самоизоляции.
КТВ-Луч 05:55
Происшествия
Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат
Snob.ru вчера в 11:54
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Киберспорт
В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики
Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru 04:37
Экономика
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 10 июня в 11:32
Кино
Продюсер «Чужого» представил сценарий пятой серии
Режиссер Ридли Скотт убедил руководство студии в необходимости экранизации его сценариев.
Kinonews.ru 05:33
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Наука
Ученые определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com 10 июня в 02:15
Общество
В Белоруссию поступила первая партия нефти из США
Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
66 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
На 10 июня в Алтайском крае у 2524 человек подтвержден коронавирус, в числе зараженных 254 ребенка.
Kursk.com 10 июня в 03:23
Здоровье
В Армавире закрыли на карантин горбольницу
Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
Кино
Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal
Adindex.ru 10 июня в 06:26
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41