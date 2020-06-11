Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.

Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом

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