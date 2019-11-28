Экономика

РБКРБКВласти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях

Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
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