Экономика
РБКВласти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях
Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:27, Ашберн
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Кино
Авторы сериала «Ведьмак» встали на защиту брони Нифльгаарда
Первые фотографии со съёмочной площадки сериала, появившиеся в сети полгода назад, привлекли внимание к необычному виду экипировки солдат Нифльгаарда, самого могущественного из королевств.
Происшествия
Полиция Германии объявила награду за данные о дрезденских грабителях
Полиция Германии объявила награду в 500 тысяч евро за информацию, которая может привести к поимке преступников, ограбивших сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, говорится в пресс-релизе управления полиции Саксонии.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке
Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Фигурное катание
«Как завести дружбу в России? Вместе выпить!» Японская фигуристка стала своей в Питере
Почти 10 лет совместной спортивной жизни принесли две личных бронзы и командное серебро на чемпионатах мира, два серебра на чемпионатах Европы и три золота в России.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Шоу-бизнес
Меган Маркл поделилась планами на рождение еще одного ребенка
Меган Маркл уже сообщила своим американским друзьям, что хочет вынашивать и рожать следующего ребенка в Лос-Анджелесе, где она родилась и провела детство и юность.
Общество
«Аэрофлот» предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц
Группа компаний «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов.
Происшествия
Новому фигуранту «московского дела» предъявлено обвинение
Новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву предъявлено обвинение, сообщается на официальном канале Следственного комитета России в YouTube.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Здоровье
ВОЗ: Россия осталась лидером по числу заражений ВИЧ в Европе
Количество новых случаев заболевания ВИЧ в России в 2018 году не снизилось, вопреки заявлениям Минздрава, а осталось на уровне 2017 года.
Гаджеты
Компанию Apple покинул главный дизайнер
Политика
Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года
Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Фонде капремонта Санкт-Петербурга
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга 28 ноября, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Общество
Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»
Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Футбол
«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ
Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ
Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.