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Общество Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".

Общество «Царьград» направил заявление в ФСБ по факту рассылки с угрозами Основанный бизнесменом Константином Малофеевым телеканал «Царьград» направил заявление в ФСБ после получения сообщения с угрозой минирования различных зданий и объектов, само сообщение телеканал расценил как дискредитацию основателя, сообщили RNS в пресс-службе телеканала.

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Спорт Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.

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