Экономика

РБКРБКВласти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях

Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
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Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях

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