Экономика
РБКВласти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях
Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
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Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Политика
Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL
Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Футбол
Экс-игрок сборной Бельгии рассказал о проблемах с режимом
Хавбек итальянского "Кальяри" Раджа Наингголан заявил о том, что был не единственным курильщиком в составе сборной Бельгии, передает Eleven Sports.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Суд отклонил апелляцию «Газпрома» в части принципа «бери или плати»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в среду жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о поставках российского газа на Украину в части принципа "бери или плати", а также запрета на реэкспорт российского газа.
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге
Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент "Ъ".
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Общество
Выходного 31 декабря в этом году ожидать не стоит
Госдума попросту не успеет принять поправки в Трудовой кодекс. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
«Царьград» направил заявление в ФСБ по факту рассылки с угрозами
Основанный бизнесменом Константином Малофеевым телеканал «Царьград» направил заявление в ФСБ после получения сообщения с угрозой минирования различных зданий и объектов, само сообщение телеканал расценил как дискредитацию основателя, сообщили RNS в пресс-службе телеканала.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Технологии
«Мегафон» запустил логистическую платформу
«Мегафон» запустил интернет-платформу организации грузоперевозок «Мегафон Карго», сообщила пресс-служба мобильного оператора.
Происшествия
Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Спорт
Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.
Политика
НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет
Происшествия
Суд приговорил сотрудника «Голоса» Удота к обязательным работам
Сотрудник движения "Голос" Роман Удот получил 320 часов обязательных работ.
Культура
Композитор «Симпсонов» заявил, что новый сезон может стать последним
Шоу, созданное в 1989 году Мэттом Гроунингом, растянулось на 31 сезон, став самым продолжительным комедийным сериалом в США.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Хоккей
«Авангард» в гостях обыграл «Куньлунь»
«Авангард» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
МИД Китая ответил США на закон о правах человека в Гонконге
Комментируя подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон о правах человека в Гонконге, Гэн Шуан заявил, что Пекин выражает Вашингтону свой проест, поскольку Штаты внедряются во внутренние дела Китая.
Хоккей
Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Наука
Китай запустит свой термоядерный реактор в 2020 году
На конференции по термоядерной энергии в Лешане Дуань Сюру, глава Юго-западного института физики, сказал, что устройство может быть запущено так скоро, поскольку с июня в процессе монтажных работ не возникало проблем.
Киберспорт
PSG.LGD не выступит на DreamLeague 13
PSG.LGD заняли третье место на The International 2019. DreamLeague Season 13 пройдет с 24 по 26 января 2020 года, в Лейпциге, Германия.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Наука
Дарвин был неправ
В XIX веке сразу трое ученых — сам Дарвин, Альфред Уоллес и Герберт Спенсер — независимо друг от друга разработали собственные эволюционные теории, но Дарвин, в отличие от предшественников, сумел объяснить, как именно действует вырабатывающий эти адаптации механизм.
Недвижимость
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.