Политика
RT на русскомВ Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. «Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны», — написал Лопес в своём Twitter.
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Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.
Футбол
Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019
Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Гаджеты
Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth
Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена" (2011) заняла 42 место.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Политика
Греция готовится экстрадировать Винника в США
По данным агентства, из решения об экстрадиции следует, что россиянина должны экстрадировать во Францию, однако министр юстиции Греции Костас Циарас направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить акт передачи Винника полицейским из США, а затем России.
Происшествия
Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы
Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Политика
Россия наложила вето на резолюцию по Сирии в Совбезе ООН
Россия и Китай наложили вето на новую резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН.
Космос
Луноход «Юйту-2» возобновил изучение обратной стороны Луны
Здоровье
В Оренбуржье произошла вспышка кори
В Оренбургской области зафиксированы случаи кори среди детей и взрослых.
Шоу-бизнес
Отец Фриске прокомментировал скандал с Пригожиным
Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, произошедший между ним и продюсером Иосифом Пригожиным.
Шоу-бизнес
Знахарь Ручкин дал Заворотнюк три недели на поправку
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома-2» из-за Трампа
«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Во время стрельбы в городе Дальнегорске (Приморский край) получили ранения четверо местных жителей.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Экономика
Самые закредитованные регионы определили в России
Самым незакридитованным регионом оказалась республика Ингушетия — 9,9%. Недалеко ушли Крым — 13,9% и Севастополь 15,9%.
Происшествия