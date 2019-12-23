В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. «Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны», — написал Лопес в своём Twitter.

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

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