Политика

RT на русскомRT на русскомВ Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. «Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны», — написал Лопес в своём Twitter.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Министр обороны Венесуэлы заявил об атаке оппозиции на юге страны

РБК17:48

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

RT на русском16:46

Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть и похитила оружие

Вести.Ru16:51

МИД Венесуэлы ждет от международных инстанций реакции на нападение на воинскую часть

ТАСС19:15

Венесуэльская оппозиция совершила нападение на воинскую часть

Московский Комсомолец16:16

В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть

РИА Новости17:02

Оппозиция атаковала воинскую часть в Венесуэле, один солдат погиб

РЕН ТВ15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Футбол

Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019

Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.
Спорт день за днем 16:39
Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости 15:56
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости 08:00
Киберспорт

Команды mousesports и Team Vitality сыграют в финале EPICENTER

РИА Новости 09:47
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
RT на русском 09:58
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Гаджеты

Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
Известия 19 декабря в 18:52
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена" (2011) заняла 42 место.
РЕН ТВ 19:07
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru 17:13
Политика

Греция готовится экстрадировать Винника в США

По данным агентства, из решения об экстрадиции следует, что россиянина должны экстрадировать во Францию, однако министр юстиции Греции Костас Циарас направил письмо директору тюрьмы Коридаллос с поручением подготовить акт передачи Винника полицейским из США, а затем России.
Rambler News Service 13:51
Происшествия

Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы

Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Московский Комсомолец 09:30
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
Политика

Россия наложила вето на резолюцию по Сирии в Совбезе ООН

Россия и Китай наложили вето на новую резолюцию по Сирии в Совете Безопасности ООН.
Московский Комсомолец 20 декабря в 13:25
Космос

Луноход «Юйту-2» возобновил изучение обратной стороны Луны

ГЛАС.RU вчера в 06:08
Здоровье

В Оренбуржье произошла вспышка кори

В Оренбургской области зафиксированы случаи кори среди детей и взрослых.
REGNUM 20 декабря в 04:43
Шоу-бизнес

Отец Фриске прокомментировал скандал с Пригожиным

Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, произошедший между ним и продюсером Иосифом Пригожиным.
Вечерняя Москва вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Знахарь Ручкин дал Заворотнюк три недели на поправку

Народные новости 11:52
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Общество

«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома-2» из-за Трампа

«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Телеканал 360° 10:10
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Во время стрельбы в городе Дальнегорске (Приморский край) получили ранения четверо местных жителей.
Российская газета 03:02
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
RT на русском 18:09
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Экономика

Самые закредитованные регионы определили в России

Самым незакридитованным регионом оказалась республика Ингушетия — 9,9%. Недалеко ушли Крым — 13,9% и Севастополь 15,9%.
iReactor 19:34
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил выговор в колонии

Gazeta.SPb 11:01
Политика

На выборах мэра Абакана победил «единоросс» Лемин

Вести.Ru 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное