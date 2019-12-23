Власти Венесуэлы заявили о нападении оппозиции на одну из воинских частей на юге страны. По словам главы Минобороны Владимира Падрино Лопеса, во время нападения погиб один военнослужащий. В своем сообщении в сети микроблогов Twitter Лопес также добавил, что из военной части было похищено оружие.

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