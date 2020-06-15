Коронавирус
РБКВласти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
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Недвижимость
Вторичный рынок жилья начал дешеветь
Аналитики фиксируют падение спроса на вторичном рынке жилья в России на фоне карантинных ограничений.
Деловое.ТВ 13 июня в 09:04
Происшествия
Стрельба произошла на Ленинском проспекте
Москва 24 09:38
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Хоккей
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру 05:18
Общество
В отношении Навального возбудили дело о клевете
Ведомости 12:15
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости 14:47
Недвижимость
Stone Hedge продаст «Правду»
На территории бывшей типографии построят офисы за 14 млрд руб. Девелоперская группа Stone Hedge Максима Гейзера и Артема Санфирова определилась с проектом застройки участка бывшего издательства и типографии "Правда" в Москве.
Коммерсантъ 18:30
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Экономика
Производители мебели хотят новых ограничений для иностранных конкурентов
Производители мебели хотят новых ограничений для иностранных конкурентов Российские производители мебели добиваются расширения ограничений для иностранных конкурентов в государственных и муниципальных заказах.
Коммерсантъ 18:30
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Армия и оружие
На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина
Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
Discover24 03:54
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Политика
Член избиркома Новосибирска назвала голосование по изменению Конституции преступлением против народа
Член участковой избирательной комиссий (УИК) №1937 Новосибирска Екатерина Шлюкова подписала открытое обращение членов УИКов с призывом не участвовать в процедуре голосования по поправкам в Конституцию.
Om1.ru 12:07
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РБК 18:31
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
В Москве с 16 июня вновь работают летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк.
РБК 17:50
Футбол
«Севилья» упустила победу в матче с «Леванте»
Матч завершился со счетом 1:1. В турнирной таблице «Севилья» (51 очко) занимает третье место, «Леванте» (35) идет 12-м.
Матч ТВ 15:33
Армия и оружие
Эксперт из Astra Militarum рассказал правду о сбитом Ил-76 над Луганском и скорби Владимира Зеленского
Эксперт Комиссар Яррик из Astra Militarum напомнил в годовщину падения самолёта Ил-76 над Луганском об истинной цели данного рейса.
Актуальные Новости 01:02
Шоу-бизнес
Кома и отказавшие почки: Бабкина рассказала о лечении от коронавируса
Культуромания 13:43
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Авто
Представили кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
32CARS.ru 15:46
Авто
В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 02:53
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25