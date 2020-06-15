Коронавирус

РБКРБКВласти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
Читать в источнике
Комментировать299

Подробнее о событии

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

РИА Новости08:55

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили

Волгоградская правда08:41

В Волгограде и области до 23 июня продлили режим всеобщей изоляции

V1.ru08:23

Ограничения из-за коронавируса в Волгоградской области снимут 23 июня

КП - Волгоград08:37

В Волгоградской области режим самоизоляции продлён до 23 июня

РИАЦ08:35

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до парада

Высота 10208:39

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Блокнот Волгоград08:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:43, Ашберн
Недвижимость

Вторичный рынок жилья начал дешеветь

Аналитики фиксируют падение спроса на вторичном рынке жилья в России на фоне карантинных ограничений.
Деловое.ТВ 13 июня в 09:04
249
Происшествия

В Екатеринбурге на территории коронавирусной больницы произошел пожар

Lenta.ru 18:29
Происшествия

Стрельба произошла на Ленинском проспекте

Москва 24 09:38
2,6K
Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
110
Хоккей

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру

Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру 05:18
Общество

В отношении Навального возбудили дело о клевете

Ведомости 12:15
5,2K
Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости 14:47
4
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП

RuNews24.ru 12:02
423
Недвижимость

Stone Hedge продаст «Правду»

На территории бывшей типографии построят офисы за 14 млрд руб. Девелоперская группа Stone Hedge Максима Гейзера и Артема Санфирова определилась с проектом застройки участка бывшего издательства и типографии "Правда" в Москве.
Коммерсантъ 18:30
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
84
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
456
Экономика

Производители мебели хотят новых ограничений для иностранных конкурентов

Производители мебели хотят новых ограничений для иностранных конкурентов Российские производители мебели добиваются расширения ограничений для иностранных конкурентов в государственных и муниципальных заказах.
Коммерсантъ 18:30
Политика

США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
12
Армия и оружие

На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина

Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
Discover24 03:54
9
Общество

Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
4,5K
Политика

Член избиркома Новосибирска назвала голосование по изменению Конституции преступлением против народа

Член участковой избирательной комиссий (УИК) №1937 Новосибирска Екатерина Шлюкова подписала открытое обращение членов УИКов с призывом не участвовать в процедуре голосования по поправкам в Конституцию.
Om1.ru 12:07
3
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
81
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
865
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
779
Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РБК 18:31
Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

В Москве с 16 июня вновь работают летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк.
РБК 17:50
578
Футбол

«Севилья» упустила победу в матче с «Леванте»

Матч завершился со счетом 1:1. В турнирной таблице «Севилья» (51 очко) занимает третье место, «Леванте» (35) идет 12-м.
Матч ТВ 15:33
Армия и оружие

Эксперт из Astra Militarum рассказал правду о сбитом Ил-76 над Луганском и скорби Владимира Зеленского

Эксперт Комиссар Яррик из Astra Militarum напомнил в годовщину падения самолёта Ил-76 над Луганском об истинной цели данного рейса.
Актуальные Новости 01:02
1
Шоу-бизнес

Кома и отказавшие почки: Бабкина рассказала о лечении от коронавируса

Культуромания 13:43
24
Кино

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли

REGNUM 04:20
4
Происшествия

В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины

В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
209
Авто

Представили кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Автопроизводитель Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
32CARS.ru 15:46
55
Авто

В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet

Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 02:53
104
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
775
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
852
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное