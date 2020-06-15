Коронавирус

РБКРБКВласти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
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В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

РИА Новости08:55

Летние террасы кафе, турбазы и фитнес-клубы: кому в Волгограде и области разрешили выйти с самоизоляции

V1.ru09:13

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Блокнот Волгоград08:40

В Волгоградской области режим самоизоляции продлён до 23 июня

РИАЦ08:35

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили

Волгоградская правда08:41

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до парада

Высота 10208:39

В каких регионах продлили режим самоизоляции

Портал Поисквчера в 11:02
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Общество

СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана

Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
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Происшествия

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
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Происшествия

В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве

Глава комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин подготовит президенту Владимиру Путину доклад об отказе Следственного комитета возбуждать уголовные дела об избиении участников летних протестов в Москве.
Интерфакс 07:39
Шоу-бизнес

Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни

Рамблер 09:06
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 08:56
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Здоровье

Еще 209 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

Напомним, что днем ранее в Нижегородской области было зафиксировано 215 новых случаев COVID-19.
Время Н 03:54
Общество

Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса

Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru вчера в 05:59
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
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Политика

Васильев произвел кадровые перестановки в правительстве Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев назначил двух заместителей председателя правительства республики и одного своего советника, соответствующие указы подписаны им в понедельник.
ТАСС 10:58
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Армия и оружие

В России началась разработка плавающей версии комплекса «Тор-М2»

Как заявил журналу "Национальная оборона" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, новая модификация "Тор-М2" создается на основе платформы на колесном шасси.
Российская газета 03:07
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Энергетика

Польская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома»

Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт).
РЕН ТВ 09:27
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Экономика

ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году

"Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.
Российская газета 11:00
Политика

Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Общество

Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса

Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
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Общество

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
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Экономика

Биржи АТР в основном снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются на опасениях вокруг возможности второй волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:20
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
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Происшествия

В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек

В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 05:54
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

Вести.Ru вчера в 01:05
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
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Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Игры

Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia

Sntat.ru 04:48
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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Армия и оружие

Канада возвращает на Украину своих военных инструкторов

Канадские военные инструкторы вернутся на Украину, где продолжат обучение военнослужащих. Информацию передает агентство РИА Новости.
Военное дело 01:05
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
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Политика

В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:31
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Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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