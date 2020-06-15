Коронавирус
РБКВласти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
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Общество
СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
Происшествия
В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве
Глава комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин подготовит президенту Владимиру Путину доклад об отказе Следственного комитета возбуждать уголовные дела об избиении участников летних протестов в Москве.
Интерфакс 07:39
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 продлен в Пермском крае до 23 июня, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 08:56
Здоровье
Еще 209 случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Напомним, что днем ранее в Нижегородской области было зафиксировано 215 новых случаев COVID-19.
Время Н 03:54
Общество
Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса
Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru вчера в 05:59
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Политика
Васильев произвел кадровые перестановки в правительстве Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев назначил двух заместителей председателя правительства республики и одного своего советника, соответствующие указы подписаны им в понедельник.
ТАСС 10:58
Армия и оружие
В России началась разработка плавающей версии комплекса «Тор-М2»
Как заявил журналу "Национальная оборона" начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, новая модификация "Тор-М2" создается на основе платформы на колесном шасси.
Российская газета 03:07
Энергетика
Польская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома»
Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт).
РЕН ТВ 09:27
Экономика
ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году
"Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.
Российская газета 11:00
Политика
Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Экономика
Биржи АТР в основном снижаются на опасениях второй волны коронавируса
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются на опасениях вокруг возможности второй волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:20
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия
В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек
В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Игры
Выходные для геймеров стали лучшими за год: показали PlayStation 5, The Last of Us 2 и трейлер Mafia
Sntat.ru 04:48
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Армия и оружие
Канада возвращает на Украину своих военных инструкторов
Канадские военные инструкторы вернутся на Украину, где продолжат обучение военнослужащих. Информацию передает агентство РИА Новости.
Военное дело 01:05
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Политика
В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах
Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:31