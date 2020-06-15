Коронавирус

РБКРБКВласти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
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