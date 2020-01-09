Экономика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruВласти Якутии намерены настаивать на создании в регионе дочки Газпрома

Власти Якутии с запуском МГП Сила Сибири-1 настаивают на создании в регионе дочки Газпрома по мере увеличения производственных показателей компании. Об этом сообщил председатель правительства республики В. Солодов.
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Власти Якутии намерены настаивать на создании в регионе дочки Газпрома

Neftegaz.ru05:26

В Якутии ждут рождения «дочки» Газпрома

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Сибирь захотела забрать налоги «Газпрома»

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В Сибири захотели забрать налоги «Газпрома» себе

Lenta.ru01:23

Власти Якутии намерены настаивать на создании в регионе дочки «Газпрома»

ПРАЙМвчера в 23:22

Якутия рассчитывает на «дочку» «Газпрома»

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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
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Более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, из них свыше 700 тыс. приехали в Сирию из других стран.
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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
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С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Гаджеты

Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал

Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
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«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
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Политика

Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
РЕН ТВ 05:43
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Энтузиаст создал RPG с видом от третьего лица в Warcraft III: Reforged

Украинский геймер с ником Serj Vasylyshyn создал ролевую игру с видом от третьего лица при помощи редактора карт в Warcraft III: Reforged.
REGNUM 27 января в 08:03
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
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Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК вчера в 15:59
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
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СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
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«Зенит» вылетел на второй сбор без Кокорина

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Армия и оружие

В Китае заявили о возможном уничтожении России в первые три часа войны

Авторы материала, ссылаясь на неких аналитиков, выразили уверенность в том, что в случае развертывания полномасштабных боевых действий, Россия может быть разгромлена всего за несколько часов.
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Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером

Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Культуромания вчера в 03:04
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В Екатеринбурге начнут раздавать маски

В Екатеринбурге начнут раздавать маски Врачи планируют бороться с распространением вирусов, поэтому будут раздавать маски.
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Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой

Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
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ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»

Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.
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В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России

Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
RT на русском 06:08
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Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
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В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции

Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
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До конца года в МО закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»

В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.
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Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
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