Экономика
Neftegaz.ruВласти Якутии намерены настаивать на создании в регионе дочки Газпрома
Власти Якутии с запуском МГП Сила Сибири-1 настаивают на создании в регионе дочки Газпрома по мере увеличения производственных показателей компании. Об этом сообщил председатель правительства республики В. Солодов.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Шоу-бизнес
Жена Бибера показала врожденную мутацию руки
Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер показала и объяснила врожденную мутацию руки.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Армия и оружие
Более 2 млн сирийцев вернулись в места постоянного проживания
Более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, из них свыше 700 тыс. приехали в Сирию из других стран.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Гаджеты
Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал
Американская корпорация Apple Inc. сообщила о рекордных прибыли и выручке в первом квартале 2020 финансового года (завершился 28 декабря), говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Политика
Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
Киберспорт
Энтузиаст создал RPG с видом от третьего лица в Warcraft III: Reforged
Украинский геймер с ником Serj Vasylyshyn создал ролевую игру с видом от третьего лица при помощи редактора карт в Warcraft III: Reforged.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Футбол
«Зенит» вылетел на второй сбор без Кокорина
Армия и оружие
В Китае заявили о возможном уничтожении России в первые три часа войны
Авторы материала, ссылаясь на неких аналитиков, выразили уверенность в том, что в случае развертывания полномасштабных боевых действий, Россия может быть разгромлена всего за несколько часов.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером
Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Здоровье
В Екатеринбурге начнут раздавать маски
В Екатеринбурге начнут раздавать маски Врачи планируют бороться с распространением вирусов, поэтому будут раздавать маски.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»
Полузащитник Алексис Салемакерс, права на которого принадлежат бельгийскому «Андерлехту», может перебраться в чемпионат России.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Политика
В рабочей группе оценили возможность изменения преамбулы Конституции
Внесение поправок к преамбуле Конституции России не ограничено и необходимо, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Общество
До конца года в МО закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»
В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.