Власти Якутии с запуском МГП Сила Сибири-1 настаивают на создании в регионе дочки Газпрома по мере увеличения производственных показателей компании. Об этом сообщил председатель правительства республики В. Солодов.

Власти Якутии намерены настаивать на создании в регионе дочки Газпрома

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