Недвижимость

Московский Комсомолец ЯкутияМосковский Комсомолец ЯкутияВласти Якутии предложили упростить условия ДВ-ипотеки для ИЖС

Участники совещания отметили необходимость роста доступности и улучшения качества индивидуального жилищного строительства, а для этого – принятия нормативно-правовых документов, способствующих упрощению его ипотечного кредитования.
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Банкам предложили снизить залог при выдаче кредита под ИЖС по ДВ-ипотеке

АСТВвчера в 18:02

Власти Якутии предложили упростить условия ДВ-ипотеки для ИЖС

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АРЧК: банки требуют слишком большой залог по дальневосточной ипотеке

EastRussiaвчера в 21:31

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Будущее России. Национальные проектывчера в 04:55

Власти Якутии согласуют с банками типовые проекты ИЖС для ипотеки под 2%

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Банкам предложено снизить уровень залога при выдаче кредита под индивидуальное жилье по программе «Дальневосточная ипотека»

Интерфакс - Россиявчера в 03:11
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Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе

В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Общество

Ливень в Нижнем Тагиле смыл с дороги уложенный асфальт

После вчерашнего ливня, который продолжался всего 6 минут, тагильчане жаловались на затопленные улицы, неработавшую ливневку и глохнущие в глубоких лужах машины, — пишет Знак.КОМ.
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Общество

Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза

Paparazzi.ru 02:39
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Общество

В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 5509 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости 03:51
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Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
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Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM вчера в 07:20
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Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на угрозы, связанные с разделом имущества актера.
РИА Новости 04:02
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Наука

В Казахстане заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

Пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.
RT на русском 04:43
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Политика

СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области.
ТАСС 03:59
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
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Общество

На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки

Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Политика

Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»

Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
iReactor 03:35
Политика

Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска

Депутат Закдумы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект об изменениях в Устав региона.
EastRussia 03:27
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
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Общество

Семья Сергея Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Семья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.
Дождь 02:16
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Здоровье

До конца августа москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти обследование можно бесплатно в 66 больницах до конца августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 01:49
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru вчера в 09:42
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Экономика

Владелец «Южуралзолота» Константин Струков о ситуации с компанией Petropavlovsk и перспективах золотодобычи

Владелец «Южуралзолота» Константин Струков о ситуации с компанией Petropavlovsk и перспективах золотодобычи Третий по величине производитель золота в РФ Petropavlovsk проходит через очередной корпоративный конфликт.
Коммерсантъ 28 июля в 18:38
Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Известия вчера в 06:52
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
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