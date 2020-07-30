Недвижимость
Московский Комсомолец ЯкутияВласти Якутии предложили упростить условия ДВ-ипотеки для ИЖС
Участники совещания отметили необходимость роста доступности и улучшения качества индивидуального жилищного строительства, а для этого – принятия нормативно-правовых документов, способствующих упрощению его ипотечного кредитования.
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Якутские власти просят банки снизить залог для «дальневосточной ипотеки» под 2 %
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Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска
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РИА Новости вчера в 15:52
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
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