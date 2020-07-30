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Московский Комсомолец Якутия
Московский Комсомолец Якутия

Власти Якутии предложили упростить условия ДВ-ипотеки для ИЖС

Участники совещания отметили необходимость роста доступности и улучшения качества индивидуального жилищного строительства, а для этого – принятия нормативно-правовых документов, способствующих упрощению его ипотечного кредитования.В источнике
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Интерфакс - Россия

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АСТВ

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Будущее России. Национальные проекты

Якутия предлагает стимулировать дальневосточную ипотеку на ИЖС с помощью типовых проектов

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РИА Новости

Власти Якутии согласуют с банками типовые проекты ИЖС для ипотеки под 2%

РИА Новостивчера в 05:47
Невские Новости

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