Власти Якутии предложили упростить условия ДВ-ипотеки для ИЖС
Участники совещания отметили необходимость роста доступности и улучшения качества индивидуального жилищного строительства, а для этого – принятия нормативно-правовых документов, способствующих упрощению его ипотечного кредитования.В источнике
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