Общество

Газета.RuГазета.RuВласти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэр Якутска Сардану Авксентьеву.
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 обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты — на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее.
РИА Новости01:48

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В Якутске предложили ввести налог на собак

РИА Новости01:48

В российском регионе собрались ввести налог на собак

Lenta.ru00:51

Мэр Якутска предложила ввести налог на собак

Российская газета00:08

В Якутске начали обсуждать введение налога для владельцев собак

Интерфакс00:42

Власти Якутска предлагают ввести налог на собак

Интерфакс - Россиявчера в 23:10

Мэр Якутска: Мы на детские пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного

Якутия.Инфовчера в 22:34

В Якутии хозяев домашних питомцев могут обложить налогом

SakhaNewsвчера в 20:39
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Энергетика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
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Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Gazeta.SPb вчера в 17:45
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 29 февраля в 11:50
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru вчера в 10:04
Биатлон

МОК обвинили в передаче документов с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной представил документы с поддельными подписями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Известия 02:37
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

32CARS.ru 28 февраля в 05:08
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

Газета.Ru вчера в 16:54
Общество

В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 20:55
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Эрдоган 5 марта прилетит в Россию с визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
РИА Новости 03:09
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
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Общество

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
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В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
РИА Новости 03:22
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Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings вчера в 09:59
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В МИД Украины подтвердили задержание в Греции экс-командира «Айдара»

Бывшего командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали в Греции, подтвердил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
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Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат

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Тинькову запретили покидать Лондон, несмотря на залог в £20 млн

Российский миллиардер Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США.
News.ru вчера в 12:43
Спорт

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Вести.Ru 03:00
Происшествия

Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
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Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
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Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Astera 29 февраля в 14:08
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