Общество

Газета.RuГазета.RuВласти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэр Якутска Сардану Авксентьеву.
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 обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты — на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее.
РИА Новости01:48

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В Якутске предложили ввести налог на собак

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В Якутии хозяев домашних питомцев могут обложить налогом

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Мэр Якутска предложила ввести налог на собак

Российская газета00:08

Власти Якутска предлагают ввести налог на собак

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Мэр Якутска: Мы на детские пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного

Якутия.Инфовчера в 22:34

В Якутске начали обсуждать введение налога для владельцев собак

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Врач-диетолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анна Басова рассказала, что во время поста нужно употреблять больше овощей, которые содержат клетчатку.
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Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
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В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Происшествия

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В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.
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Проректор СевГУ задержан по подозрению в получении взятки

Проректор Севастопольского государственного университета Владислав Большенко задержан по подозрению в получении крупной взятки.
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году

Межгосударственный авиационный комитет в своём окончательном отчёте заявил, что причиной крушения грузового самолёта Boeing в Бишкеке в 2017 году стала ошибка экипажа.
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Происшествия

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
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Ученый предупредил США о последствиях ядерного удара

Американский ученый Джошуа Пирс рассказал, к каким последствиям США может привести ядерный удар. Об этом пишет The Conversation.
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Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
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МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

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Lenta.ru 03:46
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Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
РБК 29 февраля в 19:09
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В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
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Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
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Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи.
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Сын 47-летнего Максима Виторгана начал планировать поход в армию заранее.
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Болельщики футбольного клуба «Локомотив» избили фаната «Зенита», который пробрался на трибуну гостей.
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В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
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