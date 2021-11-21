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Власти Японии могут разрешить продажу нефти из запасов для стабилизации цен

Правительство Японии начало обсуждать меры по выпуску на рынок запасов нефти из резервов для регулирования цен.
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Законодательство Японии предусматривает использование резервных запасов нефти в случае недостатка поставок из-за глобальных проблем на рынке или стихийного бедствия.
ТАСС
По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в 10 государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти.
ТАСС
Япония начала создавать стратегические резервы после 1970-х годов.
Lenta.ru

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