Banki LoansВласти Японии могут разрешить продажу нефти из запасов для стабилизации ценПравительство Японии начало обсуждать меры по выпуску на рынок запасов нефти из резервов для регулирования цен.Banki LoansЗаконодательство Японии предусматривает использование резервных запасов нефти в случае недостатка поставок из-за глобальных проблем на рынке или стихийного бедствия.ТАССПо данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в 10 государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти.ТАССЯпония начала создавать стратегические резервы после 1970-х годов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьT24T24ФАНDiscover24РосбалтЭкономика сегодняREGNUMПодробнее о событииKyodo: Япония может разрешить продажу нефти из резервов для стабилизации ценLenta.ruвчера в 23:59В Японии не исключили использование резервных запасов нефти исходя из «сотрудничества» с СШАПРАЙМвчера в 09:40Власти Японии обсуждают возможность выпуска на рынок стратегических запасов нефтиФАНвчера в 04:37Япония может разрешить продажу нефти из резервовКоммерсантъвчера в 01:28Премьер-министр Японии подтвердил информацию о рассмотрении возможности высвобождения резервных хранилищ нефтиT2407:05Япония для стабилизации цен может начать продажу нефти из резервовREGNUMвчера в 20:47Nikkei: Япония может разрешить продажу нефти из резервов для стабилизации ценТАССвчера в 19:54Показать ещёОценить13Поделиться