с чего всё началось

В Японии около более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Происшествия Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Происшествия В Госдуме открестились от опроса о смертной казни 11 октября на странице Госдумы «ВКонтакте» появился опрос, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.

Происшествия Два человека погибли при ДТП под Пензой В Пензенской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ-5490» два человека погибли, еще двое получили травмы.

Происшествия Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.

Армия и оружие Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Футбол Дмитрий Комбаров дебютировал в кино Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».

Футбол Кудряшов высказался о скандале с Канделаки Защитник сборной России Федор Кудрящов высказался о генеральном продюсере телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая причислила иранца Сердара Азмуна к игрокам национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

Экономика Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Политика Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины» В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.

Кино Умер американский актер Роберт Форстер В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».

Авто Впервые показан интерьер обновленного BMW 5-Series В Сети появились шпионские фотографии интерьера BMW 5-Series. Новая версия G30 получит множество технических нововведений.

Политика Додон подарил обещанный подарок Путину Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подарил обещанный подарок на день рождения - вино российскому коллеге Владимиру Путину.

Экономика Набиуллина назвала преимущества наличных денег Банковские карты и наличные деньги не уйдут из использования несмотря на удобство современных финансовых технологий.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Армия и оружие Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.

Политика Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы конференции по противодействию терроризма совместно работать над законодательными решениями по обеспечению цифрового суверенитет государств и защитите персональных данных в киберпространстве.

Экономика Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили «Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Хоккей Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало» Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.