Происшествия

РБКРБКВласти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна

В Японии около более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
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По данным
 телеканала NHK, еще трое человек пропали без вести в префектурах Сидзуока и Гумма, и как минимум 60 человек в 23 префектурах получили травмы.
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Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна

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