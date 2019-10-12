Происшествия
РБКВласти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии около более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
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Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Allboxing.ru вчера в 16:09
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Происшествия
В Госдуме открестились от опроса о смертной казни
11 октября на странице Госдумы «ВКонтакте» появился опрос, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
Lenta.ru 08:09
Происшествия
Два человека погибли при ДТП под Пензой
В Пензенской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ-5490» два человека погибли, еще двое получили травмы.
Известия 05:42
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили об обстреле Турцией войск США в Сирии
Военное дело 04:35
Происшествия
Отец убийцы 9-летней девочки в Саратове заявил, что тот ему «никто»
Московский Комсомолец 07:06
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru 05:40
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Футбол
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».
Metaratings 06:03
Футбол
Кудряшов высказался о скандале с Канделаки
Защитник сборной России Федор Кудрящов высказался о генеральном продюсере телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая причислила иранца Сердара Азмуна к игрокам национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
Газета.Ru 07:22
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 10 октября в 07:10
Политика
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Экономика сегодня 03:18
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Авто
Впервые показан интерьер обновленного BMW 5-Series
В Сети появились шпионские фотографии интерьера BMW 5-Series. Новая версия G30 получит множество технических нововведений.
Тарантас Ньюс 05:07
Политика
Додон подарил обещанный подарок Путину
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подарил обещанный подарок на день рождения - вино российскому коллеге Владимиру Путину.
Газета.Ru 03:52
Космос
Нобелевский лауреат назвал невозможным переселение на другие планеты
Planet Today вчера в 03:19
Авто
В России впервые за год подешевели авто на вторичном рынке
OAnews 09 октября в 04:15
Экономика
Набиуллина назвала преимущества наличных денег
Банковские карты и наличные деньги не уйдут из использования несмотря на удобство современных финансовых технологий.
Москва 24 вчера в 09:45
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru вчера в 06:12
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 10 октября в 05:36
Политика
Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы конференции по противодействию терроризма совместно работать над законодательными решениями по обеспечению цифрового суверенитет государств и защитите персональных данных в киберпространстве.
РИА Новости 04:32
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Шоу-бизнес
Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной 3 миллиона рублей
На свадьбе молодоженов был и Дима Билан, который рассказал, что публика была очень довольна ведущим.
ГлобалМСК.ру 07:36