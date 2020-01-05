Политика

РБКРБКВласти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона

Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом заявила глава ведомства Масако Мори, передает Reuters.
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В Японии усилят иммиграционный контроль из-за побега Карлоса Гона

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Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона

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В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan

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Власти Японии из-за побега Карлоса Гона распорядились усилить иммиграционный контроль на границах государства

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Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона

Газета.Ru00:32

Япония упустила Карлоса Гона и теперь усилит иммиграционный контроль

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Сборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мира

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Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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