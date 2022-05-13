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Власти Японии с 20 мая запрещают экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

Список товаров опубликован на сайте министерство экономики, торговли и промышленности Японии в связи с решением правительства Японии.
РИА Новости
По имеющимся данным, в перечень попадут
 3D-принтеры и порошки к ним, электронные и атомно-силовые микроскопы, оборудование для квантовых вычислений и другое высокотехнологичное оборудование.
News.ru
Запрет на поставки одобрен правительством страны и вступит в силу с 20 мая.
ТАСС
Всего же Япония ввела санкции против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и 201 российской компании и организации, включая крупнейшие банки.
РИА Новости

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