РИА НовостиВласти Японии с 20 мая запрещают экспорт в Россию высокотехнологичных товаровСписок товаров опубликован на сайте министерство экономики, торговли и промышленности Японии в связи с решением правительства Японии.РИА НовостиПо имеющимся данным, в перечень попадут 3D-принтеры и порошки к ним, электронные и атомно-силовые микроскопы, оборудование для квантовых вычислений и другое высокотехнологичное оборудование.News.ruЗапрет на поставки одобрен правительством страны и вступит в силу с 20 мая.ТАССВсего же Япония ввела санкции против 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и 201 российской компании и организации, включая крупнейшие банки.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильНациональная служба новостейVSE42.RUВечерняя МоскваГазета.RuLife.ruРЕН ТВРосбалтГлавный региональныйПодробнее о событииЯпония запретила экспорт в Россию 14 товаров и технологий, в том числе 3D-принтеровLenta.ru22:19Япония с 20 мая прекратит экспорт в РФ 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудованияИзвестия21:56Япония с 20 мая запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и высокотехнологичное оборудованиеРБК22:09Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтерыТАСС22:03Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудованияКоммерсантъ22:00Власти Японии с 20 мая запрещают экспорт в Россию высокотехнологичных товаровРИА Новости22:10Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудованияRT на русском21:54Показать ещёОценить996Поделиться