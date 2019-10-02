Армия и оружие
Московский КомсомолецВласти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей. По его словам, запуск двух баллистических ракет был осуществлен КНДР утром 2 октября в сторону Японского моря.
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Культура
Скончался знаменитый чешский певец Карел Готт
Восток-Медиа 10:59
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Космос
Российские эксперты предложили способ очистки орбиты от мусора
Rusargument 19:56
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости 13:21
Экономика
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ 18:43
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Политика
В МИД России сообщили о предполагаемом преемнике Хантсмана
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что посла США в России Джона Хантсмана заменит «хорошо известный представитель администрации» Соединённых Штатов.
RT на русском 09:45
Политика
Борис Джонсон предложил новый план сделки по Brexit
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit.
Русская Планета 16:19
Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия
Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
BFM.ru 12:18
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Политика
Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера»
Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.
ANNA-News вчера в 11:26
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Политика
Трамп возобновил помощь Украине после звонка сенатора
Трамп отметил в ходе разговора с сенатором, что его не устраивает сложившаяся ситуация, при которой только США дают деньги Киеву.
Московский Комсомолец 16:18
Происшествия
В Багдаде ввели комендантский час на фоне протестов
RT на русском 19:17
Хоккей
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 15:22
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
В начале 2018 года Госавтоинспекция, напомним, уже пережила сокращение штата на 5 тыс. сотрудников, и еще столько же было сокращено вакансий.
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Космос
NASA хочет докупить места на «Союзах»
Американское аэрокосмическое агентство NASA может докупить у "Роскосмоса" дополнительные места на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 г. Как сообщают "Известия" со ссылкой на первого заместителя начальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, агентство уже ведет переговоры с российской стороной.
Вести.Финанс вчера в 23:48