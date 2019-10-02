Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей. По его словам, запуск двух баллистических ракет был осуществлен КНДР утром 2 октября в сторону Японского моря.

Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР

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