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Министр юстиции Японии Масако Мори сообщила об усилении контроля на границах страны и ужесточении иммиграционных процедур. Отмечается, что решение было принято после побега бывшего руководителя автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона.

Власти Японии усилят контроль на границах после побега Карлоса Гона

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