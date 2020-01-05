Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВласти Японии усилят контроль на границах после побега Карлоса Гона

Министр юстиции Японии Масако Мори сообщила об усилении контроля на границах страны и ужесточении иммиграционных процедур. Отмечается, что решение было принято после побега бывшего руководителя автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона.
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Ясно, что у нас нет записей о пересечении подсудимого Гона границы Японии. Считается, что он прибегнул к незаконным методам, чтобы нелегально покинуть страну. То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления.
— Масако Мори, японская певицаРИА Новости вчера в 23:43

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