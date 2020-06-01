Общество
РИА НовостиВласти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
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Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.РИА Новостивчера в 17:00
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Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по социально-экономическому развитию
Online47.ruвчера в 19:03
Названы регионы — лидеры России по социально-экономическому развитию в 2019 году
Life.ruвчера в 22:39
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Общество
Москвичам напомнили правила посещения парков
Если парк находится в пешей доступности от дома, то брать пропуск для его посещения не нужно, а если горожанину нужно ехать до парка на общественном транспорте, то пропуск обязателен.
РИАМО 01:54
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Экономика
Oxford Economics: рынок акций США переоценен со всех точек зрения
Рынок акций США переоценен на 16%, поэтому короткая позиция по индексу S&P 500 выглядит все более привлекательной, пишет стратег Oxford Economics Дэниэл Гросвенор.
Profinance.ru вчера в 11:46
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Наука
Японский эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Азии
Врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата рассказал о возможных причинах низкой смертности от коронавируса в Азии.
РИА Новости 01:57
Экономика
Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.
РБК 00:00
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 30 мая в 00:25
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Роспотребнадзор перестал требовать от авиаперевозчиков заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину.
РБК вчера в 23:11
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Экономика
Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам
С 1 июня изменяются правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Надо будет заполнять новый реквизит — код вида дохода.
ИА Клерк.Ру 29 мая в 09:59
Политика
Соловьев призвал «Роскосмос» не торопиться с ответом на шутку Маска
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
Политическая Экспертиза 01:28
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:10
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 30 мая в 13:46
Общество
В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19
Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:00
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Кино
Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ
News.ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»
На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ вчера в 13:01
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Общество
В Прикамье 435 тыс. семей с детьми получат по 10 тыс. рублей
Напомним, единовременная выплата 10 тыс. рублей семьям с детьми стала федеральной мерой поддержки в неблагоприятных эпидусловиях.
REGNUM 00:49
Экономика
Брокер назвал три варианта вложения наличных денег
Три варианта вложения средств назвал ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашев.
Политика Сегодня вчера в 22:18
Общество
Что изменится с 1 июня 2020 года в России
Госдума РФ сообщила, какие законы вступят в силу с 1 июня 2020 года и в течение месяца.
Алтайская правда 29 мая в 05:10
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56