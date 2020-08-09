По данным российского МЧС, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте. "Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель ведомства.

ТАСС 05:52