В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва
Российские группировки МЧС завершили в Бейруте поиск живых людей после взрыва. Разбор завалов продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб в воскресенье, 9 августа.В источнике
С чего всё началось
МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте
По данным российского МЧС, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте. "Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель ведомства.
ТАСС05:52
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