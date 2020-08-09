Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Lenta.ru
Lenta.ru

В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва

Российские группировки МЧС завершили в Бейруте поиск живых людей после взрыва. Разбор завалов продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб в воскресенье, 9 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

По данным российского МЧС, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте. "Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель ведомства.
ТАСС05:52
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Российские спасатели завершили поиск живых в Бейруте после взрыва

Комсомольская правда06:56
Известия

МЧС России завершило поисково-спасательную операцию в Бейруте

Известия05:54
Lenta.ru

В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва

Lenta.ru06:43
РИА Новости

В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва

РИА Новости06:24
Коммерсантъ

Власти больше не надеются найти выживших после взрыва в Бейруте

Коммерсантъ06:24
РБК

МЧС завершило поисково-спасательные работы в Бейруте

РБК06:46
ТАСС

МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

ТАСС05:52

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
81

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
14