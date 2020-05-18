Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня. Об этом сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, передает ТАСС. По ее словам, медицинскую лицензию имеют 65 санаториев в Сочи.

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

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