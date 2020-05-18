Коронавирус
РБКВласти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня. Об этом сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина, передает ТАСС. По ее словам, медицинскую лицензию имеют 65 санаториев в Сочи.
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Футбол
Заседание исполкома УЕФА перенесено с 27 мая на 17 июня
УЕФА посредством своего официального сайта объявил о переносе заседания исполкома. Оно пройдёт не 27 мая, а 17 июня.
Евро-футбол.ру 10:24
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой 06:47
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Общество
В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса
Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 10:59
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы
С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова.
Life.ru 10:34
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Polo в России
Экономика сегодня 08:21
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Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров
Около 40% жителей США начали отказываться от покупки товаров с маркировкой «сделано в Китае», следует из опроса консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Взгляд.ру 08:28
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
В пятницу Дональд Трамп сообщил о "супер-пупер-ракете", которая будет иметь скорость в 17 раз больше по сравнению со всеми существующими аналогами.
Discover24 вчера в 06:47
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
TSMC прекратила принимать заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактным производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
News.ru 04:28
Общество
До конца мая россияне смогут увидеть в небе МКС невооруженным глазом
Как выяснилось, в честь праздника на Международной космической станции появилась крошечная копия Знамени Победы.
Петербургский дневник вчера в 15:16
Политика
Глава МИД Украины заявил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство разрабатывает план по "деоккупации" Крыма, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Экономика
Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
РБК 08:37
Игры
Слухи: ПК-версия Bloodborne находится в разработке — анонс в первой половине 2021 года
Согласно опубликованному на сайте материалу, порт уже разрабатывается и его анонсируют в первой половине 2021 года.
3DNews 08:33
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59