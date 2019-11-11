Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

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Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов. БПЛА не долетел до аэропорта Протасово, где должен был совершить посадку.

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