Происшествия

ИзвестияИзвестияВласти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов. БПЛА не долетел до аэропорта Протасово, где должен был совершить посадку.
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с чего всё началось

Военный беспилотник «Орион» рухнул вблизи жилых домов в Рязанской области

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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