Происшествия
ИзвестияВласти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»
Военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион», упавший днем 16 ноября в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуирован. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов. БПЛА не долетел до аэропорта Протасово, где должен был совершить посадку.
Читать в источнике
Оценить168
с чего всё началось
Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.ТАСС08:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию
Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала своим поклонникам, что недавно она перенесла 298-ю операцию на горле.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский победили в парах на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на московском этапе Гран-при в парном катании, оформив путевку в Финал серии.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Теннис
Циципас: старался доставить Федереру проблемы
Старался доставить Роджеру проблемы.
Футбол
Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Политика
Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Армия и оружие
Индия испытала способную нести ядерную боеголовку ракету
Индия успешно провела испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II, способной нести ядерный боезаряд, сообщили представители Командования стратегических сил страны.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
Космос
Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной
Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
Шоу-бизнес
Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей
Российская рэп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина призналась, что вернула мужу Дмитрию 15 миллионов рублей, которые он ранее инвестировал в ее проект.
Шоу-бизнес
У дочери Гузеевой обнаружили две опухоли
Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
Автоспорт
Себастьян Феттель: Макс заслужил поул
Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.
Общество
«Вода реально поднимается у вас на глазах». Петербурженка рассказала, как пережить сильнейшее за полвека наводнение в Венеции
Вода реально поднимается у вас на глазах.
Происшествия
На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу
Футбол
«Веселые и находчивые» студенты Калуги ждут открытия сезона
Итоги соревнованиям самой весёлой и находчивой учащейся молодежи области подведет финальная игра в январе 2020 года.
Футбол