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Власти ищут форму поддержки «творческого» бизнеса

В России может появиться агентство (проектный офис) креативных индустрий — идею создания подобного института для поддержки творческих отраслей обсуждают Кремль и Белый дом.
Коммерсантъ
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что креативным индустриям нужен системный институт поддержки.
Российская газета
В качестве примера Кириенко привел Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.
Взгляд.ру
В организациях креативного сектора экономики занято 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (порядка 13% всех занятых в столице).
Взгляд.ру

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