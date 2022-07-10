КоммерсантъВласти ищут форму поддержки «творческого» бизнесаВ России может появиться агентство (проектный офис) креативных индустрий — идею создания подобного института для поддержки творческих отраслей обсуждают Кремль и Белый дом.КоммерсантъПервый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что креативным индустриям нужен системный институт поддержки.Российская газетаВ качестве примера Кириенко привел Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.Взгляд.руВ организациях креативного сектора экономики занято 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (порядка 13% всех занятых в столице).Взгляд.руЧитать далееСвернутьОценитьПоделиться