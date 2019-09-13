Экономика
AvtodrugВласти хотят масштабно обновить общественный транспорт
В правительстве обсуждают программу массового обновления общественного транспорта. Планируется обновить автопарк и провести реконструкцию соответствующей инфраструктуры. Пока речь идет о пилотных программах для 10 крупных российских городов.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъ12 сентября в 19:13
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ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей
Коммерсантъ13 сентября в 03:29
«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей
Ведомости12 сентября в 19:50
ВЭБ рассматривает проекты обновления общественного транспорта на сумму более 300 млрд руб
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