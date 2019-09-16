Общество

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В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
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с чего всё началось

Неделя 4.0: власти хотят устроить эксперимент по четырехдневке

На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.
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Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Известия18:07

Тестовый режим: четырехдневку могут ввести на российских предприятиях

РЕН ТВ17:09

Власти обсудят тестовый переход на четырехдневную рабочую неделю

URA.Ru17:33

Раскрыты детали эксперимента по переходу на четырехдневку

Lenta.ru18:05

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РИА Новости22:49

«Известия»: протестировать «четырехдневку» могут на предприятиях - участниках нацпроекта

ТАСС22:15

Власти обсудят введение четырехдневной рабочей недели

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