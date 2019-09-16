На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.

с чего всё началось

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

Политика Трамп разрешил использовать нефть из стратегического резерва США Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил использовать нефть из стратегического резерва страны на фоне атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Происшествия Сотрудника Росгвардии убили за сделанное им замечание На Сахалине сотрудник Росгвардии получил смертельные ножевые ранения после сделанного им замечания о недопустимости курения в общественном месте.

Гаджеты Стала известна дата презентации бюджетных смартфонов Xiaomi Названа дата презентации трех новых моделей бюджетных смартфонов от Xiaomi. Масштабное мероприятие назначено на 1 октября.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.

Происшествия В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Здоровье Употребление томатов может быть вредно для здоровья Врач из США Стивен Гандри высказал предположение, что томаты наносят вред здоровью человека из-за определенного белка лектина, который входит в состав помидора для сопротивления вредителям.

Спорт Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Армия и оружие Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» стартуют в России Военнослужащие Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана, в понедельник, 16 сентября, начинают стратегические учения «Центр-2019» на полигоне на полигоне Донгуз в Оренбургской области России.

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Энергетика Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Происшествия Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.

Политика Стали известны детали экономической интеграции РФ и Белоруссии Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года.

Экономика В Минфине считают, что не нужно стимулировать рост доходов россиян Министерство труда и социального развития России планирует сократить процент населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.