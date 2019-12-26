Энергетика
News.ruВласти могут лишить «Газпром» монополии
Разрешение на экспорт газа по трубе могут получить независимые производители. Об этом сообщается в Энергетической стратегии России до 2035 года, которая опубликована на сайте Минэнерго. Таким образом, российская компания «Газпром» может лишиться монополии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Независимых производителей могут допустить к экспорту газа по трубопроводам
Красная веснавчера в 12:58
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Общество
Федор Емельяненко рассказал об отношениях с братом
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о непростых отношениях с младшим братом Александром Емельяненко, который также занимается этим видом спорта.
Технологии
Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России
Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду
Пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стала чемпионом России по фигурному катанию в танцах на льду.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Здоровье
В Ростовской области корью заболел 21 человек
За 11 месяцев 2019 года в Ростовской области корью заболели 21 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Здоровье
В двух больницах Орска увольняются главные врачи
С 1 января 2020 года уходит главный врач орской городской больницы № 4 Владимир Ильич Коган. Он проработал на этом посту 14 лет.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Экономика
Набиуллина предложила правительству купить долю ЦБ в Сбербанке
Вопрос о смене основного акционера Сбербанка обсуждается, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а не о передаче, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Происшествия
Дед Мороз умер во время утренника в детском саду
Экономика
Доказано цифрами: «евроинтеграция» обрушила промышленность Украины
Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Гаджеты
Oppo представила линейку смартфонов Reno3
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.