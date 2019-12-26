Энергетика

News.ruNews.ruВласти могут лишить «Газпром» монополии

Разрешение на экспорт газа по трубе могут получить независимые производители. Об этом сообщается в Энергетической стратегии России до 2035 года, которая опубликована на сайте Минэнерго. Таким образом, российская компания «Газпром» может лишиться монополии.
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