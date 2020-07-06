Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.

с чего всё началось

Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта. Как сообщили газете «Известия» в Центробанке, удостоверение можно использовать для получения ряда банковских услуг, в частности обмена валюты или денежного перевода без открытия счета и других банковских операций.

Политика Песков: Москва ответит на санкции Лондона Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам. 55

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 520

Здоровье Онищенко: коронавирус может циркулировать в России осенью и зимой Коронавирус может циркулировать внутри России осенью и зимой вместе с другими возбудителями ОРВИ.

Шоу-бизнес Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик. 35

Общество На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.

Авто Продажи новых легковых машин и LCV в июне в России снизились на 14,6% В январе АЕБ прогнозировала снижение продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в России в 2020 году на 2,1% по сравнению с 2019 годом — до 1,72 миллиона автомобилей.

Автоспорт Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии, в котором Пьер Гасли заработал очки, финишировав на седьмом месте, а Даниил Квят сошёл с дистанции после прокола, который стал следствием контакта с болидом «Рено» Эстебана Окона.

Общество Песков ответил на сообщения о росте числа россиян с низким доходом Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что количество россиян, которые получают менее 15 тысяч рублей в месяц, возросло в июне до 44,6 процента. 62

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого. 790

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,7K

Кино Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.

Футбол Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ПФК ЦСКА в чемпионатах России Российский форвард Фёдор Чалов вошел в десятку лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России.

Политика США могут запретить китайскую соцсеть TikTok В конце июня Индия запретила 59 китайских приложений, в том числе соцсеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. 295