Экономика
BFM.ruВласти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта
Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта. Как сообщили газете «Известия» в Центробанке, удостоверение можно использовать для получения ряда банковских услуг, в частности обмена валюты или денежного перевода без открытия счета и других банковских операций.
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с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известия05 июля в 17:01
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Права на обмен: В Центробанке разрешат покупать и продавать валюту без паспорта
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