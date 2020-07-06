Экономика
BFM.ruВласти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта
Власти могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта. Как сообщили газете «Известия» в Центробанке, удостоверение можно использовать для получения ряда банковских услуг, в частности обмена валюты или денежного перевода без открытия счета и других банковских операций.
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с чего всё началось
Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.Известиявчера в 17:01
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Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России
Газета.Ruвчера в 19:13
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«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
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Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
Путешествия
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Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
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Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей
Российский онлайн-ретейлер Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение ошибок и уязвимостей в работе сервисов онлайн-площадки.
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В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
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