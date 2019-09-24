Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей».

с чего всё началось

До конца 2024 года планируется построить 230 километров платной автомобильной дороги Москва-Казань вместо планировавшихся изначально 729 км. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Министерства транспорта России.

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