Экономика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиВласти могут сократить план строительства автодороги Москва-Казань

До конца 2024 года планируется построить 230 километров платной автомобильной дороги Москва-Казань вместо планировавшихся изначально 729 км. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Министерства транспорта России.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году

Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос «Ведомостей».
Ведомостивчера в 17:52

Подробнее о событии

Итоги дня: сокращение платной трассы, 1 млрд на метро Казани, колумбайнеры в РТ

Inkazan11:00

В казанском Кремле отреагировали на планы втрое сократить план строительства трассы Москва – Казань

БИЗНЕС Online04:40

В Татарстане приветствуют идею строительства платной трассы Москва-Казань

Kazanfirst.ru02:16

Власти могут сократить финансирование трассы Москва — Казань вдвое

Реальное время03:32

«Ведомости»: план строительства трассы Москва - Казань могут сократить втрое

ТАСС03:23

Трасса из Москвы в Казань может временно лишиться центрального участка

Татар-информ03:22

Трасса из Москвы в Казань может быть полностью завершена только в 2027 году

Ведомостивчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Политика

Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
РИА Новости 15:05
Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Коммерсантъ 14:14
Политика

Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ

Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика

Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.
Газета.Ru 15:08
Происшествия

Мужчина из Башкирии дважды надругался над 17-летней племянницей

В Ермекеевском районе 30-летний мужчина заподозрен в надругательстве над 17-летней племянницы.
МедиаКорСеть 11:37
Кино

Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис 12:16
Хоккей

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»

Спорт-Экспресс 14:51
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Баскетбол

Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Армия и оружие

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима

Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Волейбол

Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Известия 08:09
Политика

МИД Эстонии отрицает освобождение страны Красной армией

22 сентября МИД РФ опубликовал советские документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых говорится об освобождении Эстонии Красной армией.
RuNews24.ru вчера в 11:03
Космос

NASA защитило эскизный проект телескопа WFIRST

N+1 17 сентября в 20:02
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Армия и оружие

Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском

Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания произошел взрыв под Северодвинском, передает «Интерфакс».
Дождь 14:40
Политика

Грета Тунберг ответила Трампу, изменив описание профиля в Twitter

ТАСС 14:04
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Футбол

Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy

Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, сейчас выступающий за «Ювентус».
Sports.ru 15:10
Экономика

Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»

Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Гаджеты

Появились официальные изображения Samsung Galaxy A70s

Фотографии еще неанонсированного Samsung Galaxy A70s уже появились на просторах базы китайского регулятора TENAA, а это означает, что устройство готово к релизу.
Live24 вчера в 03:38
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Киберспорт

Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
CyberSport.ru 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное